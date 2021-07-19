ŞANLIURFA - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
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ŞANLIURFA - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Şükrü Çetindağ idaresindeki 63 N 3512 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde yola aniden çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yusuf, Mahir, Gül, Kısmet Çetindağ ile Muhammed Said, Miran ve Kıymet Çınar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞANLIURFA - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
ŞANLIURFA - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
ŞANLIURFA - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
ŞANLIURFA - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
ŞANLIURFA - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
ŞANLIURFA - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı
ŞANLIURFA - Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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