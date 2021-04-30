Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Nedim Yıldız yönetimindeki 34 ZA 7178 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Çamlıdere mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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