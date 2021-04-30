Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Nedim Yıldız yönetimindeki 34 ZA 7178 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Çamlıdere mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş