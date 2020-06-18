Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile yolcu otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari araç ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
18.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:42
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari araç ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kadir Keskin idaresindeki 27 NZ 490 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Arat Dağı mevkisinde Abdulkadir Çelik yönetimindeki 63 AAS 333 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari yol kenarındaki çukura düştü.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Adul Keskin yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA