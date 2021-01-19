Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı

19.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:32
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nedim Perçin idaresindeki 34 ZP 1659 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde, Ahmet Kurt'un kullandığı 44 LN 516 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile Fesih Çelik ve Turan Oklav 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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