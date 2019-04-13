Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Birecik-Gaziantep karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep yönünde ilerleyen Mehmet Y. yönetimindeki 27 Y 9934 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BKC 54 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların 1'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Şanlıurfa

Kaynak: DHA