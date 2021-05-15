Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Galericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Veysi Polat yönetimindeki 63 K 7433 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Vedat Çakır'ın kullandığı 34 DRH 650 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK