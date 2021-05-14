Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Veysi P. idaresindeki 63 K 7433 plakalı hafif ticari araç, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu Oto Galericiler Sitesi yakınlarında Vedat Ç. yönetimindeki 34 DRH 650 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlardaki aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kazazedelerin kazada bir çocuğun kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde arama çalışması yaptı ancak kayıp çocuğun evde olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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