Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
27.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:31
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Fethi Ergene'nin (35) kullandığı 02 AP 330 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 11 Nisan Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Abdurrezak Abdulrahim (47) yönetimindeki 33 N 6538 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Özcan (19), Selim (21) ve Necmi Ergene (39) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücülerden Fethi Ergene, Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA