Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 SA 451 plakalı hafif ticari araç, GAP Bulvarı Karaköprü Mezarlığı yanında karşı şeride geçerek A.Ç. yönetimindeki 06 FJ 1099 plakalı minibüsle çarpıştı.

Savrulan minibüs, kaldırımdaki bir kamyonete çarparak durabildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan V.A, E.Ş. ve M.İ. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan bulvarın kent merkezi yönü, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Hakan Sabancı Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Mustafa Er Mesut Özil Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 00:41:31. #1.16#

title