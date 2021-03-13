Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
13.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:27
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
İbrahim Gırgıç yönetimindeki 27 ACP 887 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 56. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet, Emine, Ömer, Rukiye ve Mustafa Gırgıç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş