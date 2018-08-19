Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Mehmet Çakmak (41) yönetimindeki 80 FP 301 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Üçüzler Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Camia (39), çocukları Akil (11), Muhammed (2) ve Asel Çakmak (8) yaralandı.
Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza yapan ailenin bayram tatilini geçirmek amacıyla Osmaniye'den Bitlis'teki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.