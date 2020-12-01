Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

01.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:50
Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hacı Sümer'in kullandığı 21 BA 289 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 20. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 15:50:46. #1.15#
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