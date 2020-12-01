Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
01.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:50
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hacı Sümer'in kullandığı 21 BA 289 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 20. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme