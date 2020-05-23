Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
23.05.2020 01:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:43

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İsmail Aslankan (23) idaresindeki 34 EA 0269 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Uğraklı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan İsa (22), Muhammed (27) ve Yahya Aslankan (26) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırama

Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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