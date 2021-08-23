Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Halfeti karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 63 L 1043 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Y.D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt

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