Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

14.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:14
Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Fidan idaresindeki 06 FD 3050 plakalı hafif ticari araç Siverek - Şanlıurfa kara yolu 12. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Faysal Fidan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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