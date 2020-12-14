Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
14.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:14
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Fidan idaresindeki 06 FD 3050 plakalı hafif ticari araç Siverek - Şanlıurfa kara yolu 12. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Faysal Fidan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı