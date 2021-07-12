Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Bozova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Bozova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 35'inci kilometresinde, Aziz Dedeoğlu (24) idaresindeki 10 LS 286 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammed Musta (1), Birgül (29) ve Kadriye Dedeoğlu (2) ile Mülkiye (32) ve Alperen Durmuş (2) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alperen Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan bazılarının yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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