Şanlıurfa'da Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Şanlıurfa'nın Birecik'te ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Ulu Camisi bahçesinde düzenlenen törende 48 hacı adayı, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından yola çıktı.

Kaymakam Kadir Perçi, törende yaptığı konuşmada, hac vazifesinin bütün Müslümanlara nasip olmasını diledi.

Hacı adaylarından ülke ve İslam aleminin birliği için dualar etmesini isteyen Perçi, "Ben burada hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Dualarında bizleri unutmasınlar. Hac vazifelerini sorunsuz şekilde yerine getirirler inşallah." diye konuştu.

Uğurlama töreninde bazı hacı adayları ve yakınlarının ağladığı görüldü.