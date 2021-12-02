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Şanlıurfa'da güzellik merkezleri denetlendi

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da güzellik merkezleri denetlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bahçelievlerde bulunan güzellik merkezlerinde denetim yaptı.

Söz konusu iş yerlerinin çalışma ruhsatı ile kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, merkezlerde tek kullanımlık ürünler kullanılması, siperlik, maske, dezenfektan ve galoş konusunda hassas olunması uyarılarında bulundu.

Kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında ise zabıta ekipleri tarafından idari işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da güzellik merkezleri denetlendi

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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