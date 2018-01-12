Şanlıurfa'da günübirlik evler denetlendi

Şanlıurfa'da polis tarafından günübirlik kiralanan evler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, günübirlik kiralanan evlere yönelik uygulama yaptı. Kent genelinde 17 evin denetlendiği uygulamada, 27 kişinin de kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulama sonucunda günübirlik kiralık evde kalan kişilerin herhangi bir aranması olmadığı kaydedildi. Denetimlerin kent merkezinde devam edeceği belirtildi.