Şanlıurfa'da günlük 6 bin kişiye çorba ikramı yapılıyor

HALİLİYE, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, "Gönül Çorbası" sloganı ile başlattığı çorba ikramını 4 farklı noktada vatandaşların içini ısıtıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından devam ettirilen Gönül Çorbası, günlük 6 bin kişiye ikram ediliyor. Soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtan Gönül Çorbası ikramı, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu 18 Mart Çanakkale Caddesinde bulunan Toplanma Merkezi, Devteyşti Açıksu Caddesi ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan stantlarda dağıtılıyor. Görevliler tarafından tek kullanımlık bardaklarda ikram edilen çorbayı alan işçiler ve öğrenciler, kahvaltı yapamadıklarını ifade ederek çorba ile ısındıklarını kaydetti. İkramdan faydalanan vatandaşlar, Haliliye'nin 4 noktasında gönülleri ısıtan hizmet için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Öte yandan, Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Gönül Çorbası ikramının hafta içi her sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arası verileceği kaydedildi. - ŞANLIURFA