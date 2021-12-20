Şanlıurfa'da günlük 6 bin kişiye çorba ikramı yapılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da günlük 6 bin kişiye çorba ikramı yapılıyor

Şanlıurfa'da günlük 6 bin kişiye çorba ikramı yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, "Gönül Çorbası" sloganı ile başlattığı çorba ikramını 4 farklı noktada vatandaşların içini ısıtıyor.

HALİLİYE, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, "Gönül Çorbası" sloganı ile başlattığı çorba ikramını 4 farklı noktada vatandaşların içini ısıtıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından devam ettirilen Gönül Çorbası, günlük 6 bin kişiye ikram ediliyor. Soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtan Gönül Çorbası ikramı, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu 18 Mart Çanakkale Caddesinde bulunan Toplanma Merkezi, Devteyşti Açıksu Caddesi ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan stantlarda dağıtılıyor. Görevliler tarafından tek kullanımlık bardaklarda ikram edilen çorbayı alan işçiler ve öğrenciler, kahvaltı yapamadıklarını ifade ederek çorba ile ısındıklarını kaydetti. İkramdan faydalanan vatandaşlar, Haliliye'nin 4 noktasında gönülleri ısıtan hizmet için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Öte yandan, Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Gönül Çorbası ikramının hafta içi her sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arası verileceği kaydedildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da günlük 6 bin kişiye çorba ikramı yapılıyor

Şanlıurfa'da günlük 6 bin kişiye çorba ikramı yapılıyor

Şanlıurfa'da günlük 6 bin kişiye çorba ikramı yapılıyor

Şanlıurfa'da günlük 6 bin kişiye çorba ikramı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title