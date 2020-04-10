Şanlıurfa'da günlük 33 bin maske üretiliyor
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Karaköprü, Şanlıurfa

Şanlıurfa'da günlük 33 bin maske üretiliyor

Şanlıurfa'da günlük 33 bin maske üretiliyor Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirleri hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, başta sağlık kuruluşları ve emniyet teşkilatı olmak üzere vatandaşların cerrahi maske ihtiyacını karşıladığı tedarik zincirine, Halk Eğitim Merkezleri ve...

10.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:12
Şanlıurfa'da günlük 33 bin maske üretiliyor

Şanlıurfa'da günlük 33 bin maske üretiliyor

ŞANLIURFA - Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirleri hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, başta sağlık kuruluşları ve emniyet teşkilatı olmak üzere vatandaşların cerrahi maske ihtiyacını karşıladığı tedarik zincirine, Halk Eğitim Merkezleri ve okulları da ekledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla hazırlıklarını tamamlayan Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir Halk Eğitim Merkezleri ile Karaköprü GAP ve Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde cerrahi maske üretimine başlandı.

Ultrasonik teknikle dikişsiz kesim ve birleştirme işlemleri yapılan cerrahi maskelerin lastik takma işlerini, Halk Eğitim Merkezlerinde yapan kursiyerlerin günlük üretimi, 10 Nisan 2020 tarihi itibariyle 33 bini buldu. Üretimin en önemli bölümünü 10 bin adetle Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 9 bin 500 adetle Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılıyor.

Kursiyerlerin hijyen tedbirlerini alarak girdikleri atölyelerde üretilen cerrahi maskeler, sterilize işlemine tabi tutularak ambalajlandıktan sonra, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde ihtiyaç duyulan adreslere ulaştırılıyor.

Halk Eğitim Merkezleri ve okullarda üretilen cerrahi maske miktarının, kursiyerlerin el pratiği geliştikçe artacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da günlük 33 bin maske üretiliyor

Kaynak: İHA

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