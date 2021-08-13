Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı
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Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı Şanlıurfa'da sağanak yağmur aniden bastırdı.

Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sağanak yağmur aniden bastırdı.

Şanlıurfa'da öğle vakti sağanak yağmur sürprizi yaşandı. Kent merkezinde etkili olan yağmur nedeniyle hava sıcaklığı düştü. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmurdan ıslanmak istemeyen vatandaşlar buldukları korunaklı yerlere sığındı. Sağanak yağış nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı
Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı
Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı
Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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