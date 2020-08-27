Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor
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Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor

Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor Şanlıurfa'da 2007 yılından itibaren GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından başlatılan Güneş Enerjisi Santralleri projeleri ile bölge çiftçisinin güneşten alacağı elektrik enerjisi verimli topraklarla buluşturulması sağlanacak.

27.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:10

Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2007 yılından itibaren GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından başlatılan Güneş Enerjisi Santralleri projeleri ile bölge çiftçisinin güneşten alacağı elektrik enerjisi verimli topraklarla buluşturulması sağlanacak.

Şanlıurfa'da güneş enerjisine yapılan yatırımlarla bölge çiftçisinin güneşten alacağı elektrik enerjisini verimli topraklarla buluşturulması kolaylaştırılacak. Kentte, yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelinin artırılması amacıyla devam eden Güneş Enerjisi Santralleri projeleri, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2007 yılından itibaren devam ediyor. Sulama kanalları ve araziler üzerinde hem seyyar hem de kalıcı olarak kurulan güneş enerjisi santralleri sayesinde üretilen elektrikle binlerce dönüm arazi, barajlardan ve kuyulardan çekilen su ile sulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz gün açıklamasında vurguladığı yerli ve yenilenebilir enerji çalışmaları, güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu Şanlıurfa'da sürüyor.

Güneşten günlük 14 saate kadar kesintisiz enerji

Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bölüm başkanı olarak çalışmalarını devam ettiren Ümran Atay, "Biz 2007 yılından beri güneş enerjisi sulama konusunda değişik projeler yapmaktayız. Öncelikli projelerimizden bir tanesi Mobil Güneş Pili Sulama Makinesidir. Bu makinemizin özeliği güneşi takip edip, 12 saatin üzerinde kesintisiz çalışabilmektedir. Özellikle bölgede güneş enerjisinin yüksek olmasından dolayı Haziran ayında 14 saatte varan kesintisiz üretimle tarımsal sulama yapılabilmektedir. Şanlıurfa'da Kurulu olan diğer projelerimiz ile yüksek potansiyelde bölgede bulunan güneş enerjisinden ürettiğimiz elektrik ile yine modern sulama sistemlerini çalıştırarak kesintisiz sulama imkanı bulmaktayız. Bugün dünyada bir ilk olan projelerimizden bir tanesi de Şanlıurfa'dan Mardin'e kadar uzanan sulama kanaları üzerinin güneş enerjisi panelleri ile kapatılmasıdır. Bu projeler ile ülke ekonomisine ciddi anlamda enerji katkısı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor

Kaynak: İHA

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