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Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor

Şanlıurfa'da 2007 yılından itibaren GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından başlatılan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projeleri ile bölge çiftçisinin güneşten elde edeceği elektrik enerjisinin verimli topraklarla buluşturulması sağlanacak.

Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor
27.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:37

Şanlıurfa'da 2007 yılından itibaren GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından başlatılan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projeleri ile bölge çiftçisinin güneşten elde edeceği elektrik enerjisinin verimli topraklarla buluşturulması sağlanacak.

Şanlıurfa'da yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelinin artırılması amacıyla devam eden Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projeleri, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2007 yılında başlatıldı. Sulama kanalları ve araziler üzerinde hem seyyar hem de kalıcı olarak kurulan güneş enerjisi santralleri sayesinde üretilen elektrikle binlerce dönüm arazi, barajlardan ve kuyulardan çekilen su ile sulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz gün açıklamasında vurguladığı yerli ve yenilenebilir enerji çalışmaları, güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu Şanlıurfa'da sürüyor.

Güneşten günlük 14 saate kadar kesintisiz enerji

Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bölüm başkanı olarak çalışmalarını devam ettiren Ümran Atay, "Biz 2007 yılından beri güneş enerjisi sulama konusunda değişik projeler yapmaktayız. Öncelikli projelerimizden bir tanesi Mobil Güneş Pili Sulama Makinesidir. Bu makinemizin özeliği güneşi takip edip, 12 saatin üzerinde kesintisiz çalışabilmektedir. Özellikle bölgede güneş enerjisinin yüksek olmasından dolayı Haziran ayında 14 saatte varan kesintisiz üretimle tarımsal sulama yapılabilmektedir. Şanlıurfa'da kurulu olan diğer projelerimiz ile yüksek potansiyelde bölgede bulunan güneş enerjisinden ürettiğimiz elektrik ile yine modern sulama sistemlerini çalıştırarak kesintisiz sulama imkanı bulmaktayız. Bugün dünyada bir ilk olan projelerimizden bir tanesi de Şanlıurfa'dan Mardin'e kadar uzanan sulama kanaları üzerinin güneş enerjisi panelleri ile kapatılmasıdır. Bu projeler ile ülke ekonomisine ciddi anlamda enerji katkısı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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