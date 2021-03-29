Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 1760 paket gümrük kaçağı sigara geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 1760 paket gümrük kaçağı sigara geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde bir şüphelinin ilçeye gümrük kaçağı sigara getirdiğini belirledi. Takibe alınan aracı Birecik tüneli çıkışında durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde 1760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Ö. sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı