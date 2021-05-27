Şanlıurfa'da gümrük kaçağı bin 250 paket sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da gümrük kaçağı bin 250 paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı bin 250 paket sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı bin 250 paket sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı bin 250 paket sigara ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir aracı şüphe üzerine X-ray cihazından geçirdi.

Aracın bazı yerlerinde yoğunluk olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları aramada aracın tampon, vites kutusu ve torpidosu içerisine gizlenmiş bin 250 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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