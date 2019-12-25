Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 150 paket sigara ile 40 cep telefonu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:26
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi

'da gümrük kaçağı 3 bin 150 paket sigara ile 40 cep telefonu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.


İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda yaptığı kontrollerde şüphe üzerine iki kamyonu durdurdu.

Polis, araçlarda yaptığı aramada, gizli bölmelere saklanmış gümrük kaçağı 3 bin 150 paket sigara ile 40 cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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