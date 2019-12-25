Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 150 paket sigara ile 40 cep telefonu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 150 paket sigara ile 40 cep telefonu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda yaptığı kontrollerde şüphe üzerine iki kamyonu durdurdu.
Polis, araçlarda yaptığı aramada, gizli bölmelere saklanmış gümrük kaçağı 3 bin 150 paket sigara ile 40 cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.