Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi.
Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir aracı şüphe üzerine X-ray cihazından geçirdi.
Aracın bazı yerlerinde yoğunluk olduğunu fark eden ekipler yaptıkları aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme