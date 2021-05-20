Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir aracı şüphe üzerine X-ray cihazından geçirdi.

Aracın bazı yerlerinde yoğunluk olduğunu fark eden ekipler yaptıkları aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi - Haberler
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