Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi

Suruç ilçesinde gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi.

Suruç ilçesinde gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Yanaloba Mahallesinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, minibüste yolculuk yapan Suriyeli H.M'nin bagajında gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirdi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme