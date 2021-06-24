Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Suruç ilçesinde gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi.

Suruç ilçesinde gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Yanaloba Mahallesinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, minibüste yolculuk yapan Suriyeli H.M'nin bagajında gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirdi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Angela Merkel Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mert Müldür Burak Yılmaz Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 17:43:09. #1.13#

title