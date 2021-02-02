Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi

02.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:00
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir araçtan şüphelenerek X-ray cihazından geçirdi.

Ekipler, yaptıkları aramada ülkeye kaçak geçirilmek istenen 236 cep telefonu ile 250 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir İntihar Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 23:01:38. #1.14#
title