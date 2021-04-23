ŞANLIURFA'DA, GÜMRÜK KAÇAĞI 128 BİN MAKARON VE 33 BİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'da jandarmanın bir evin deposuna yaptığı baskında gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.