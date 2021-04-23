ŞANLIURFA'DA, GÜMRÜK KAÇAĞI 128 BİN MAKARON VE 33 BİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ELE GEÇİRİLDİ
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ŞANLIURFA'DA, GÜMRÜK KAÇAĞI 128 BİN MAKARON VE 33 BİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da jandarmanın bir evin deposuna yaptığı baskında gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da jandarmanın bir evin deposuna yaptığı baskında gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kaçakçılık soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, kırsal Yukarıçaykuru Mahallesi'nde belirlenen 2 katlı eve operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla arama yapan ekipler, evin deposunda yasa dışı yolarla yurda sokulan gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirdi.

Jandarma malzemelere el koyarken, gözaltına alınan O.Ç.Ö. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ŞANLIURFA'DA, GÜMRÜK KAÇAĞI 128 BİN MAKARON VE 33 BİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ELE GEÇİRİLDİ
ŞANLIURFA'DA, GÜMRÜK KAÇAĞI 128 BİN MAKARON VE 33 BİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ELE GEÇİRİLDİ
ŞANLIURFA'DA, GÜMRÜK KAÇAĞI 128 BİN MAKARON VE 33 BİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ELE GEÇİRİLDİ
ŞANLIURFA'DA, GÜMRÜK KAÇAĞI 128 BİN MAKARON VE 33 BİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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