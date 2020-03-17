Şanlıurfa'da gözaltına alınan 7 avukat adliyede Şanlıurfa'da terör kapsamında gözaltına alınan 7 avukat yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da terör kapsamında gözaltına alınan 7 avukat yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 avukatın emniyetteki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrolünden geçirilen avukatlar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.



Şanlıurfa Barosuna kayıtlı 7 avukat bir hafta önce düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan avukatlardan 3 tanesi Şanlıurfa merkezde, 3 tanesi Siverek'te 1 tanesi ise Suruç'ta görev yapıyordu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA