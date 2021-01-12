Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Şanlıurfa Valiliğince ceza infaz kurumları yakınlarında toplanma, gösteri ve yürüyüşlerin 16 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden karar alındığı belirtilerek, şunlara yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının kampüsünde, eklentilerinde ve tel örgü sınırlarına bir kilometre mesafe içerisinde; yapılacak her türlü "Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle cezaevine girme, cep telefonu ile fotoğraf ve video çekimi yapma, stant açma, eylemsel davranışlarda bulunma" gibi etkinlikler 12 Ocak 2021 - 28 Ocak 2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın