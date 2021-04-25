Şanlıurfa'da görme engelli adamı defalarca soydular
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Şanlıurfa'da görme engelli adamı defalarca soydular

Şanlıurfa'da görme engelli adamı defalarca soydular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da, 85 yaşındaki görme engelli yaşlı adamın cebindeki paralar hırsızlar tarafından defalarca çalındı.

Şanlıurfa'da, 85 yaşındaki görme engelli yaşlı adamın cebindeki paralar hırsızlar tarafından defalarca çalındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Bediüzzaman Aile Mezarlığında duyanların vicdanını sızlatan bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, para bozma bahanesiyle yaşlı adamın ceketinin cebindeki tüm parayı alıp kayıplara karıştı. Yaşlı adam görme engelli olduğu için hırsızları takip edemedi. Görme engelli 85 yaşındaki türbe hizmetkarı Mehmet Karagözlü, "Beni neden soydular bilmiyorum. Kör adamı soyarlar tabi" diyerek dert yandı.

Bediüzzaman Ahmet Hemedani Türbesi'nde bu tür olayların yaşandığını belirten mahalle sakini Mehmet Aken, "Buraya güvenlik kamerası ve güvenlik görevlisi yerleştirilmesi şart. Aileler burayı ziyaret etmeye çekiniyor. Yaşlı adam daha önce de defalarca kez soyuldu. Türbeye güvenlik kamerası ve güvenlik görevlisi yerleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mezarlıkta gönüllü güvenlik görevlisi olmak istediğini belirten Aziz Toprak ise, "Ben gönüllü olarak burada güvenlik görevlisi olmayı kabul ediyorum. İlgili kuruluşa sesleniyorum, bana sadece bir güvenlik görevlisi üniforması versinler yeter. Maaş istemiyorum. Burada yasaklı madde kullananları, ticaretini yapanları hepsini buradan uzaklaştıracağım. Söz veriyorum" diye konuştu.

Öte yandan, aile kabristanlığında birçok mezar taşının tahrip edildiği, demir korkulukların kırıldığı, yazıların silindiği, çiçeklerin koparıldığı da görüldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da görme engelli adamı defalarca soydular
Şanlıurfa'da görme engelli adamı defalarca soydular
Şanlıurfa'da görme engelli adamı defalarca soydular
Şanlıurfa'da görme engelli adamı defalarca soydular
Şanlıurfa'da görme engelli adamı defalarca soydular
Şanlıurfa'da görme engelli adamı defalarca soydular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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