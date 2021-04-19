Şanlıurfa'da görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinden yurt dışı programlarıyla ilgili açıklama Açıklaması
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Şanlıurfa'da görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinden yurt dışı programlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Şanlıurfa'da görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinden yurt dışı programlarıyla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Suruç Belediyesi, yurt dışı programlarına ilişkin konuların mevcut yönetimle bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Şanlıurfa'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Suruç Belediyesi, yurt dışı programlarına ilişkin konuların mevcut yönetimle bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Suruç Belediyesince "dans (folklor)", "Kültür turu" ve "Gençlik programları" adı altında sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiğinin tespit edildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Kasım 2019'da Suruç Belediyesine görevlendirme yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Haberlerin belediye başkanlığımızın mevcut yönetimiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Suruç Belediye Başkanlığı vizyonel kimliğiyle hizmet vermeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç ve Ordu Korgan belediyelerinin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiğini tespit eden İçişleri Bakanlığı, bununla ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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