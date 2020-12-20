Şanlıurfa'da görevi başındaki polislere tatlı ikramı
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Şanlıurfa'da görevi başındaki polislere tatlı ikramı

20.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:35
Şanlıurfa'da görevi başındaki polislere tatlı ikramı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis ekiplerine tatlı ikramı yapıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis ekiplerine tatlı ikramı yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Şanlıurfa'da da pandemi sürecinde mesailerini sürdüren polis ekiplerine Haliliye Belediyesi tarafından tatlı ikram edildi. Kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret eden Haliliye Belediyesi personelleri, güvenlik güçlerine moral olması için yapılan ikram esnasında "Bu saatte halkımız için mücadele ediyorsunuz. Biz de sizleri düşünerek tatlı ikramı yapıyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da görevi başındaki polislere tatlı ikramı
Şanlıurfa'da görevi başındaki polislere tatlı ikramı
Şanlıurfa'da görevi başındaki polislere tatlı ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:36:36. #1.14#
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