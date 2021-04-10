Şanlıurfa'da göçük altına kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mucur ocağında göçük meydana gelmesi nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mucur ocağında göçük meydana gelmesi nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kırsal Bozca Mahallesi yakınlarındaki mucur ocağında, kepçe operatörü Yusuf Babaç (31), kazı yaparken göçük meydana geldi.

Babaç ve yanındaki ismi henüz belirlenemeyen bir işçi düşen taşların altında kaldı.

Operatör Babaç olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan işçi şantiye görevlilerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince olay yerindeki incelemenin ardından Babaç'ın cenazesi aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ