Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına 10 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına 10 gözaltı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına 10 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesi ile kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda Suriye ve Afganistan uyruklu göçmenleri, para karşılığında Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirtilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına 10 gözaltı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına 10 gözaltı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına 10 gözaltı

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