Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında aracıyla göçmenleri taşıdığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda durdurulan minibüste gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmed Elmahmud, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

 Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Sergen Yalçın
Magazin Yemek Tarifleri Eser Yenenler Göksel Demet Özdemir
Spor Diego Arda Turan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:34:06. #1.11#