Şanlıurfa'da Göbeklitepe Kültür Evi'nin yapımı devam ediyor

Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi tarafından sosyal tesis amaçlı yapılan Göbeklitepe Kültür Evi'nde çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi tarafından sosyal tesis amaçlı yapılan Göbeklitepe Kültür Evi'nde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekip ile Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı devam eden Göbeklitepe Kültür Evinde incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi alan Canpolat, kültür evi projesinin meslek edindirme ofisleriyle bölgenin ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Kültür evinde okuma salonları, kütüphane, fuaye alanları, konferans salonu, mescit, mutfak, atölyeler, sergi salonu ve sınıflar yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan