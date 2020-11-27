Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra Karahantepe heyecanı
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Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra Karahantepe heyecanı

27.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:47
Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra Karahantepe heyecanı

UNESCO Dünya Mirasi Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe'deki kazı çalışmalarıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "Muhtemelen de dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak diye düşünüyorum" ifadeleri,...

UNESCO Dünya Mirasi Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe'deki kazı çalışmalarıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "Muhtemelen de dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak diye düşünüyorum" ifadeleri, Şanlıurfa'da heyecan yarattı.

Kentteki kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar kapsamında, şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997'de yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki yapılar fark edildi.

Yöre halkı tarafından "Keçilitepe" olarak da bilinen alanda, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce "Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı.

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Bu araştırmalarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. Geçen yıl ilk kez yapılan kazı çalışmalarında neolitik döneme ait insan ve hayvan heykelleri ile anakayaya oyulu çukur tabanlı yapılar bulundu.

Bu yıl ikinci kez yapılan kazı çalışmalarında ise elde edilen buluntulardan bir kesit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından paylaşıldı.

Bakan Ersoy'un bir TV kanalında Karahantepe'ye ilişkin, "Biz orada kazıyı başlattık bu yıl, yoğun ve hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor. Muhtemelen -kesin teyidini almadık bir yıllık çalışma daha var ama- daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız. Bu 12 bin yıllık, öteki çok daha eski çıkacak. Ama şuan bilimsel olarak teyit edilmesi lazım ve muhtemelen Göbeklitepe'den daha öncelikli bir yer haline gelecek. Karahantepe yeni ilgi odağımız olacak." açıklamasında bulundu.

Ersoy'un çalışmalara ilişkin, "Muhtemelen de dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak diye düşünüyorum" değerlendirmesi ise Şanlıurfalıları heyecanlandırdı.

"Kahantepe'de insan figürleri bulunuyor"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın kadim bir şehir olduğunu belirterek, Göbeklitepe'den sonra Karahantepe'nin de hem bu kentte hem de kendi belediye sınırları içerisinde bulunmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın her tarafından tarihin fışkırdığını anlatan Canpolat, şunları belirtti:

"Karahantepe kazılarımız yapılıyor bu da Göbeklitepe gibi eşdeğer tarihlerde. Laboratuvar sonuçlarına göre kesinleşecek belki daha eski bile olabilecek nitelikte. Kültür ve Turizm Bakanımız da paylaşımlarda bulundular. Bizler de kazı çalışmalarını yakından takip ediyoruz, çeşitli argümanlarla destek veriyoruz. Göbeklitepe'de ağırlıklı olarak hayvan figürlerinin, Karahantepe'de ise insan figürlerinin yer aldığını söyleyebiliriz, kazı çalışmaları devam ediyor."

Canpolat, bölgenin başlı başına bir turizm merkezi olacağını anlatarak, Şanlıurfa'yı ziyarete gelenlerin tarihte yolculuk yapacağını söyledi.

Turizmcileri heyecanlandırdı

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban da Karahantepe'deki keşiflerin turizmcileri de heyecanlandırdığını ifade etti.

Göbeklitepe'de olmayan ritüellerin Karahantepe'de görülebileceğini anlatan Çoban, "Şanlıurfa'ya gelen misafirler tarihte çok özel bir yolculuk yapma imkanı bulacaklar. Bu keşif yöre halkını olduğu kadar turizmcileri de heyecanlandırdı. Pandemide bile Göbeklitepe'ye yoğun bir ilgi vardı, Karahantepe heyecanıyla bu ilgi daha da artacaktır. İnsanlar bu yeni yeri görmek için Şanlıurfa'ya gelecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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