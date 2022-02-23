Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir Derneğin, Spark tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliğinin finanse ettiği Şanlıurfa'da yaşayan yerli ve yabancı uyruklu vatandaşların Girişimcilik Projelerinin Geliştirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir Derneğin, Spark tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliğinin finanse ettiği Şanlıurfa'da yaşayan yerli ve yabancı uyruklu vatandaşların Girişimcilik Projelerinin Geliştirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Derneğin, Spark ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Avrupa Birliği finansmanı ile desteklenen proje, Şanlıurfa'da yaşayan yerli ve yabancı uyruklu gençleri girişimcilik alanında desteklemeyi ve iş kurma girişimlerini arttırmayı hedefliyor. Şanlıurfa'da yararlanıcılar tarafından sunulan projeler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte uzman jüri değerlendirme süreci başlatıldı. Bu proje ile birlikte Türk pazarının ihtiyaçlarını karşılayan yabancı uyruklu ve Türk gençleri, sürdürülebilir iş fikirlerini gerçekleştirmelerine ve geçim sağlamalarına katkıda bulunacak. Aynı zamanda bu proje ile yararlanıcılara malzeme ve ekipman desteği verilecektir. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi

Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi

Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Girişimcilik, Şanlıurfa, Ekonomi, Haberler

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