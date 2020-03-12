Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 70 öğrenci hastaneye başvurdu Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Ayrancı İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerden bazıları, yedikleri öğle yemeği sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Okul idaresinin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine 70 öğrenci, 112 Acil Servis ekipleri ve servis araçlarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi.

Çocukların yedikleri kuru fasulye, bulgur pilavı ve turşudan alınan numuneler incelemeye gönderildi.

Kaynak: AA