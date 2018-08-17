Şanlıurfa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba 6 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söylemez Mahallesi'nde yaşayan kuzenler Cebrail (7), Seyit Ahmet (6), Yakup (4), Yüksel (5), Elif (7) ve Gülbahar İşlak (5) akşam yemeğinin ardından fenalaştı.

Kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle olan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.