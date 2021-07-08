Şanlıurfa'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan çocuk öldü
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Şanlıurfa'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Kırsal Başbük Mahallesi'nde Cabir Çiçek'in kullandığı 01 GF 371 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada Resul Çiçek'e (2) çarptı.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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