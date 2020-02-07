Şanlıurfa'da gençlik çalıştayı gerçekleştirildi

07.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:22

Şanlıurfa'da genç nüfusa yönelik çalıştay düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği ve Genç Nesiller Derneği işbirlği ile GAPTEM Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Genç Nesillerimiz Derneği Başkanı Duygu Sucuka, kamu kuruluşlarında görevli psikolog, sosyolog ile ilgili uzmanlar katıldı.

Vali Yardımcısı Esen, yaptığı konuşmada, çalıştayın oldukça verimli geçeceğine inandığını belirterek, yapılacak değerlendirmelerin ülke ve Şanlıurfa için faydalı olmasını diledi.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ili olduğunu belirten Esen, çalıştayı planlayan ve gerçekleştiren dernek yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Duygu Sucuga da Türkiye'de genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, bu nüfusun ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Çalıştayda genç nüfusa yönelik çok çeşitli tespitler yapılacağını kaydeden Sucuka, tespitlerin kitap haline getirileceğini ve ilgili devlet yöneticilerine teslim edileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından genç nüfusa yönelik eğitim, sağlık, başarı, özgüven, işsizlik, bağımlılık, sosyal medya gibi konular konuşuldu.

Kaynak: AA