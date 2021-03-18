Şanlıurfa'da gençlere anlamlı hediye
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Şanlıurfa'da gençlere anlamlı hediye

18.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:51
Şanlıurfa'da gençlere anlamlı hediye

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle okuma salonlarındaki gençlere Çanakkale ruhunu anlatan kitap hediye ettiGençliğe ve eğitime önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve...

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle okuma salonlarındaki gençlere Çanakkale ruhunu anlatan kitap hediye etti

Gençliğe ve eğitime önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde gençleri unutmayarak günün anısına kitap hediyesinde bulundu. Başkan Baydilli gençlere Çanakkale zaferini ve ruhunu anlatan, Araştırmacı- Yazar İsrafil Erdoğan'ın 'Yaşayanların Dilinden Çanakkale Muharebeleri' adlı kitabını hediye etti. Karaköprü 'deki okuma salonlarını ziyaret eden Baydilli burada ders çalışan ve sınavlara hazırlanan gençlere kitap hediyesinde bulunurken, gençlerle bir süre sohbet edip Çanakkale Zaferi'ni anlattı. 106. yılına girdiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi'ni unutturmamak ve gençlere aktarmak amacıyla bu büyük kahramanlık destanını anlatan bir kitap hediye ettiklerini ifade eden Baydilli, şanlı zaferi hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Baydilli, "Çanakkale'de çok büyük bedeller ödendi, çok isimsiz kahramanımız şehit olarak vatan toprağını korudular. Biz de gençlerimize bu zaferin ne kadar şanlı bir zafer olduğunu, atalarımızın ne fedakarlıklarla canları pahasına bu vatanı koruduklarını göstermek istedik. Gençlerimizin tarihte yaşananları öğrenmesi ve ecdadımızı hayırla yad etmesi gerekir. Bu vesileyle Çanakkale'de şehit olan ecdadımızı ve geçmişten bugüne vatan toprağı için şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Baydilli, gençlerle kitap hediyesinin yanında bir süre sohbet ederek taleplerini de dinledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da gençlere anlamlı hediye
Şanlıurfa'da gençlere anlamlı hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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