Şanlıurfa'da genç kız 6'ıncı kattan atladı
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Şanlıurfa'da genç kız 6'ıncı kattan atladı

Şanlıurfa'da genç kız 6'ıncı kattan atladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da genç kız 6 katlı bir binanın çatışına çıkarak, çevredeki vatandaşların tüm ikna çabalarına rağmen çıktığı çatıdan atlayarak yaşamına son verdi.

Şanlıurfa'da genç kız 6 katlı bir binanın çatışına çıkarak, çevredeki vatandaşların tüm ikna çabalarına rağmen çıktığı çatıdan atlayarak yaşamına son verdi. genç kızın anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

ailevi sorunları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edilen İ.Z.K., öğle saatlerinde Ali Baba Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı'ndaki 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıktı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çatıya çıkan genç kızı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada İ.Z.K. atladı. Beton zemine düşen ve ağır yaralanan İ.Z.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan İ.Z.K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. İ.Z.K.'nin intiharı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da genç kız 6'ıncı kattan atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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