Şanlıurfa'da genç kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı
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Şanlıurfa'da genç kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Şanlıurfa'da genç bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

14.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:34
Şanlıurfa'da genç kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

'da genç bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde yaşandı. Şanlıurfa'da genç bir kadın, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yüzük görevliler tarafından çıkartılamayınca itfaiyeye verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri genç kadının parmağındaki yüzüğü doktor nezaretinde keserek çıkarttı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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