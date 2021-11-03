Şanlıurfa'da Gemi Sevk ve İdare Belgesi Eğitimi verilecek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iç sularda güvenli bir taşımacılık ve balıkçılık yapan vatandaşlar için Gemi Sevk ve İdare Belgesi Eğitimi verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü, kentteki gezi, balıkçı, feribot, yolcu tekneleri ve özel gemileri kullanmak isteyen vatandaşların talebi üzerine eğitim kararı aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haber leşme Bakanlığı'na bağlı Mersin Liman Başkanlığı tarafından, programa katılanlara önce eğitim verilecek ardından da sınav yapılacak.

Sınavda başarı gösteren kursiyerler, iç sularda belirtilen su taşıtlarını kullanabilecek.

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